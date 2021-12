Σέρρες

Φωτιά σε μονοκατοικία στις Σέρρες (εικόνες)

Η φωτιά οφείλεται σε σόμπα που κατά τον ανεφοδιασμό της με πετρέλαιο, πήρε αυτό φωτιά και εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο το σπίτι.

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στο Μεγαλοχώρι Σερρών με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς κατοικία.

Η φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες του Επιλογές, οφείλεται σε σόμπα που κατά τον ανεφοδιασμό της με πετρέλαιο, πήρε αυτό φωτιά και εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο το σπίτι.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα αλλά η οικία καταστράφηκε ολοσχερώς. Στο σημείο έσπευσαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής και ένα της ΔΕΔΗΕ οι οποίοι διέκοψαν το ρεύμα.

