Θεσσαλονίκη: Απορρίφθηκε τουρκικό αίτημα για έκδοση Κούρδου

Η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης για τον νεαρό Κούρδο που είχε κατηγορηθεί στην Τουρκία.

Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης το αίτημα των τουρκικών διωκτικών αρχών για την έκδοση ενός 27χρονου από την Τουρκία κουρδικής καταγωγής, ο οποίος είχε συλληφθεί, τον περασμένο Οκτώβριο, στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση διεθνούς εντάλματος, προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της πολυετούς ποινής κάθειρξης που τού είχε επιβάλει δικαστήριο της γείτονος για υπόθεση εμπορίας και προμήθειας ναρκωτικών ουσιών.

Ο ίδιος είχε καταδικαστεί το 2015 σε συνολική κάθειρξη 12,5 ετών για πώληση 3,6 γραμμ. χασίς και έξι δισκίων ecstasy, αλλά τον Ιανουάριο του 2020 κι έχοντας εκτίσει σχεδόν πέντε χρόνια «απέδρασε», παραβιάζοντας ολιγοήμερη άδεια. Στη συνέχεια, διέφυγε στην Ελλάδα κι εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου ζήτησε άσυλο.

Από την πρώτη στιγμή δηλώνει ότι η δίωξη και καταδίκη του στηρίχθηκαν σε ψευδή και κατασκευασμένα στοιχεία, κάνοντας λόγο για στοχοποίησή του λόγω της κουρδικής του καταγωγής αλλά και των πολιτικών του πεποιθήσεων, αφού τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του εμφανίζονται ως υποστηρικτές της διωκόμενης από την τουρκική κυβέρνηση οργάνωσης του Φετουλάχ Γκιουλέν.

Έπειτα από δημόσια συνεδρίαση, το Δικαστικό Συμβούλιο γνωμοδότησε ότι ο εκζητούμενος δεν πρέπει να εκδοθεί, διότι στην Τουρκία «πρόκειται να διωχθεί ή να κρατηθεί για τα φυλετικά, θρησκευτικά, πολιτικά ή εθνικά του φρονήματα». Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμόν 726/2021 απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, το τουρκικό αίτημα για έκτιση της ποινής διαβιβάστηκε «με σκοπό αυτός να διωχθεί για πολιτικά εγκλήματα ή πράξεις συναφείς προς αυτά», ενώ τονίζεται -επιπλέον- ότι σε περίπτωση έκδοσής του «κινδυνεύει τόσο η ψυχική όσο και η σωματική του ακεραιότητα».

Στην τοποθέτησή του ενώπιον των δικαστών, ο εκζητούμενος ανέφερε ότι το αίτημα έκδοσής του είναι προσχηματικό επαναλαμβάνοντας ότι ο ουσιαστικός λόγος της ποινικής του δίωξης είναι η καταγωγή του και τα πολιτικά του φρονήματα. Περιέγραψε δε τις συνθήκες βασανισμού, που - όπως είπε- υπέστη από συγκρατούμενούς του κατά την κράτησή του στις τουρκικές φυλακές, τονίζοντας ότι εάν επιστρέψει κινδυνεύει η ζωή του.

«Το Συμβούλιο εφαρμόζοντας πιστά την Αρχή της Ειδικότητας της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης και τις Διεθνείς Συνθήκες Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάσισε τη μη έκδοση του 27χρονου», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο σύνηγορός του Βασίλειος Κώττας, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη απόφαση κατέστη ήδη αμετάκλητη κι ο εκζητούμενος αφέθηκε ελεύθερος.

