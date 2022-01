Κορινθία

Kορoνοϊός: Πέθανε ιερέας και πατέρας τριών παιδιών

Παρόλο που αρχικά περνούσε ήπια τη νόσο, ξαφνικά μία επιπλοκή ανέτρεψε τα δεδομένα

Θρήνος στο Λουτράκι για το θάνατο ιερέα, πατέρα τριών παιδιών, που πέθανε μετά απο νοησηλεία στη ΜΕΘ - Covid του νοσοκομείου Λουτρακίου.

Ο 49χρονος πατέρας Βασίλειος, που έδινε μάχη στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Κορίνθου, φοβόταν να εμβολιαστεί.

Ήταν παντρεμένος και είχε τρία παιδιά.

Νόσησε από κορoνοϊό στα μέσα Δεκεμβρίου, περνούσε ήπια τη νόσο στο σπίτι του, μέχρι που μια επιπλοκή τον ανάγκασε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο της Κορίνθου.

Στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και για πέντε περίπου ημέρες, έδινε τη δική του μάχη.

Την παραμονή Πρωτοχρονιάς άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς και φίλους.

