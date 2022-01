Αρτα

Άρτα: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 16χρονος που σκότωσε το θείο του στο κυνήγι

Σε οικογενειακή τραγωδία εξελίχθηκε στην Άρτα, το κυνήγι αγριογούρουνων. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ένας εκ των γιατρών του 16χρονου. Συνελήφθη ο πατέρας του έφηβου.



Σε οικογενειακή τραγωδία εξελίχθηκε το κυνήγι αγριογούρουνων, όταν ένας 16χρονος σκότωσε καταλάθος τον 33χρονο θείο του στο καρτέρι που είχαν στήσει κοντά στο μικρό φράγμα της Άρτας.

Ο νεαρός ακούγοντας έναν θόρυβο θεώρησε πως είχε στο οπτικό του πεδίο κάποιο αγριογούρουνο. Έτσι άνοιξε πυρ, με τα πυρά να σκοτώνουν ακαριαία τον 33χρονο θείο του.

Στο άκουσμα του πυροβολισμού, ο πατέρας του 16χρονου κι αδερφός του θύματος έσπευσε να δει τι συνέβη. Όταν έφτασε στο σημείο, είδε τον 16χρονο γιου του σε κατάσταση σοκ και τον αδερφό του νεκρό. Ο νεαρός φώναξε «τον σκότωσα» και έστρεψε την καραμπίνα πάνω του, πυροβολώντας τον εαυτό του.

Εν τω μεταξύ, συνελήφθη ο πατέρας του 16χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου καθώς και ο θείος του, ο άλλος αδελφός του πατέρα, για παράβαση του νόμου περί όπλων και της δασικής νομοθεσίας, καθώς δικό του ήταν το όπλο που χρησιμοποίησε ο ανήλικος.

Επρόκειτο για μια οικογενειακή έξοδο για κυνήγι η οποία κατέληξε σε ανείπωτη τραγωδία.

Ο 16χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα της Άρτας, ολοκληρώθηκε η επέμβαση που έγινε στον νεαρό ο οποίος είχε σοβαρά τραύματα στον θώρακα και τον λαιμό.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο κ. Νίκος Καζάκος Εντατικολόγος του νοσοκομείου Άρτας για την κατάσταση της υγείας του 16χρονου. Όπως είπε κατάστασή του είναι κρίσιμη ακόμα, ωστόσο τείνει προς σταθεροποίηση. Ο ανήλικος είναι σε καταστολή μετά την πολύωρη επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Σύμφωνα με τον κ. Καζάκο κατά την διάρκεια της επέμβασης πήγαν όλα καλά, με τους γιατρούς να είναι αισιόδοξοι. Τα τραύματα που φέρει ο 16χρονος είναι στην αριστερή πλευρά του θώρακα, όπως είπε ο κ. Καζάκος.

