Τυφλή σκυλίτσα: Έρευνα της ΕΛΑΣ για την κτηνωδία στη Νάουσα

Αλλά και για τη θανάτωση ακόμη ενός αδέσποτου.

Έρευνα διεξάγεται από το Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας, μετά από καταγγελία για δηλητηρίαση και θανάτωση δύο αδέσποτων σκύλων στην Ημαθία.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας στο Facebook, το ένα από τα αδέσποτα ήταν τυφλή σκυλίτσα και είχε φύγει από καταφύγιο ζώων, για να βρεθεί κοντά σε κάτοικο της Χαρίεσσας Ημαθίας, που τη φρόντιζε.

Σε ό,τι αφορά στην υπόθεση του συγκεκριμένου ζώου, η μικρή σκυλίτσα δηλητηριάστηκε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς λίγα χιλιόμετρα μακρυά από το σπίτι του προέδρου του χωριού Χαρίεσσα, Δημήτρη Σιδηρόπουλου, όπου είχε βρεί φροντίδα.

Παρά τις αδιάκοπες προσπάθειες του κ. Σιδηρόπουλου μαζί με τη συνεργάτιδά του για να την θεραπεύσουν, εκείνη δεν άντεξε και ξεψύχησε το απόγευμα της Κυριακής στα χέρια τους.

