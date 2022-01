Καρδίτσα

Καρδίτσα: Νεκρός 18χρονος που κατέρρευσε σε καφετέρια

Θρήνος και σοκ για τον αιφνίδιο θάνατο του παιδιού μέσα στην καφετέρια.

Σοκ και θρήνο προκάλεσε η αιφνίδια απώλεια 18χρονου στην Καρδίτσα.

Ο νεαρός φοιτητής βρισκόταν σε καφετέρια στο κέντρο της πόλης, όταν ξαφνικά ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου έγιναν πολύωρες προσπάθειες ανάταξης ,χωρίς αποτέλεσμα.

Τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν διευκρινιστεί, όλες οι ενδείξεις όμως, υποδεικνύουν καρδιακό επεισόδιο.

Και οι δύο γονείς του εργάζονται στο ΕΚΑΒ.

