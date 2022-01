Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: βίντεο από την λήξη της κατάληψης μετά από 34 χρόνια

Στην δημοσιότητα έδωσε η Αστυνομία εικόνες από την επιχείρηση των στελεχών της, που οδήγησε στον τερματισμό της κατάληψης μετά από δεκαετίες!

Μετά από 34 χρόνια έληξε η κατάληψη στο Βιολογικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η Αστυνομία έδωσε στην δημοσιότητα βίντεο από την επιχείρηση, που οδήγησε στην απελευθέρωση των χώρων μετά από δεκαετίες.

Εν τω μεταξύ, εικόνες απόλυτης καταστροφής κατέγραψε η κάμερα του ANT1 και η Πωλίνα Κολοκοτρώνη, στο «Στέκι του Βιολογικού», το οποίο τελούσε υπό κατάληψη επί 34 χρόνια. Γκρεμισμένοι τοίχοι, σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένα γραφεία, ρημαγμένες αίθουσες, είναι η πρώτη εικόνα.

Αυτή ήταν η επόμενη ημέρα μετά την αστυνομική επιχείρηση εκκένωσης που έγινε παραμονή Πρωτοχρονιάς κάτω από άκρα μυστικότητα.

Αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ρόπαλα κάνει και οικοδομικά εργαλεία.

Οι χώροι πλέον θα ανακαινιστούν ενώ υπάρχει και μεγαλόπνοο σχέδιο της πρυτανείας ώστε να γίνει και μία μεγάλη βιβλιοθήκη στο χώρο όπου ήταν το «Στέκι του Βιολογικού».

Οι Αρχές πάντως, βρίσκονται σε εγρήγορση για τυχόν επιχείρηση ανακατάληψης από αντιεξουσιαστές, οι οποίοι έβγαλαν και ανακοίνωση όπου τονίζουν πως «η επίθεση στους χώρους μας όχι μόνο δεν θα μείνει αναπάντητη αλλά λειτουργεί και ως κινητήριος δύναμη για αντεπίθεση».

