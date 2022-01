Δράμα

Κορονοϊός: Ο Μητροπολίτης Δράμας βρέθηκε θετικός

O Μητροπολίτης Δράμας βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητρόπολης. Όπως γνωστοποίησε αμέσως απομονώθηκε στον χώρο του και ενημέρωσε τους ανθρώπους με τους οποίους ήλθε σε επαφή το τελευταίο 48ωρο

Στην ανακοίνωση της η Μητρόπολη Δράμας αναφέρει πως ο Μητροπολίτης Δράμας κ. Παύλος, ύστερα από εξέταση ταχείας διάγνωσης και στη συνέχεια μοριακού τεστ, διαγνώσθηκε θετικός στην Covid-19, με ανεπαίσθητα συμπτώματα.

Στη συνέχεια της τονίζει: Ο Μητροπολίτης προτρέπει όλους τους Χριστιανούς σε εμβολιασμό ως το μόνο όπλο αναχαιτίσεως της πανδημίας και εύχεται «ο επιφανείς εν τω Ιορδάνη ποταμώ Κύριός μας να φωτίσει άπαντας, ώστε να πράττομε το αγαθόν».

