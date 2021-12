Κοινωνία

Αντιεμβολιαστές - Μητροπολίτης Δράμας: μήνυση σε πολίτες για fake news

Τι προκάλεσε την οργή του Ιεράρχη και τον ανάγκασε να κινηθεί νομικά κατά πολιτών της επισκοπικής περιφέρειας του.

Στα δικαστήρια θα λύσουν τις διαφορές τους, ο μητροπολίτης Δράμας και δύο κάτοικοι της πόλης που είναι αντιεμβολιαστές.

Αιτία για τη μήνυση που κατέθεσε ο μητροπολίτης Δράμας Παύλος, ήταν οι αναρτήσεις των δύο αντιεμβολιαστών μέσα από τις οποίες εκτόξευαν ύβρεις και υποστήριζαν πως ο επίσκοπος αρνήθηκε να ενταφιάσει άτομα που είχαν πεθάνει από Covid.

Όπως σημειώνει ο μητροπολίτης Παύλος τα άτομα αυτά τον αποκαλούσαν «πουλημένο», «μασόνο» και «αντίχριστο» κάτι που τον έκανε να πάει ταχύτατα σε αστυνομικό τμήμα, για να κινήσει τις διαδικασίες. Ο μητροπολίτης τονίζει πως οι δύο αντιεμβολιαστές συνελήφθησαν αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να γίνει η δίκη.

Τα λόγια του μητροπολίτη Δράμας Παύλου

«Προ τριών ημερών περίπου, περιήλθε σε γνώση μου ότι μέσω του διαδικτύου κάποια πρόσωπα διέσπειραν ψεύδη για το πρόσωπό μου. Όχι αυτά τα κατά χιλιάδες, που διακινούνται την περίοδο αυτή της πανδημίας, για τα οποία και ανεχόμεθα και συγχωρούμε τους Χριστιανούς. Το ένα από μία κυρία έλεγε ότι ο Μητροπολίτης Δράμας απηγόρευσε να ενταφιάζονται οι θανόντες από τον covid.

Με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί μια αναστάτωση αρνητική για το πρόσωπό μου και να διασπείρεται το ψεύδος εις την κοινωνία μέσω του διαδικτύου. Κάτω δε από το σχολιασμό αυτής της ψευδούς ειδήσεως, κάποιος κύριος έγραψε τα εξής, δημοσιεύοντας τη φωτογραφία μου, “ιδού ο πουλημένος, ο αντίχριστος, ο μασόνος”.



Εξετόξευσε τις τρεις βαρύτερες κατηγορίες που μπορεί να εκτοξεύσει άνθρωπος για έναν κληρικό και μάλιστα έναν Επίσκοπο. Ότι δηλαδή έχω δωροδοκηθεί από κάπου, ότι είμαι αντίχριστος, εγώ που είμαι εις τύπον Χριστού εις την τοπική εκκλησία της Δράμας και ότι είμαι μασόνος.

Κατευθύνθηκα εις το αστυνομικό τμήμα της Δράμας. Κατέθεσα μηνυτήριο αναφορά. Η Αστυνομία εκινήθη ταχύτατα. Συνελήφθησαν οι άνθρωποι αυτοί. Και εντέλει αφέθησαν ελεύθεροι. Δεν ξέρουμε πότε θα οριστεί δικάσιμος.

Παραπέμπεται, δηλαδή, το θέμα στις καλένδες και παραμένει ο διασυρμός του προσώπου μου. Δεν υπάρχει για κληρικό μεγαλύτερη κατηγορία από αυτήν την τριπλή, την οποία, συγγνώμη, αποπτύω μετ’ αγανακτήσεως και λυπούμαι πάρα πολύ για την αντιμετώπιση την οποία έτυχα. Γνωρίζουν όλοι πόσο υπεύθυνη στάση κρατήσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας”.

