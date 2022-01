Αχαΐα

Πάτρα: Βανδαλισμοί από συμμορίες ανηλίκων (βίντεο)

Στο έλεος συμμορίας ανηλίκων βρίσκονται τα Μποζαΐτικα της Πάτρας, με τις καταγγελίες κατοίκων να πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα.



Στην Πάτρα και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή Μποζαΐτικα φέρεται να δρουν ανεξέλεγκτες συμμορίες ανηλίκων με τους βανδαλισμούς σε σπίτια και καταστήματα να είναι, πλέον, σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αδίστακτοι νεαροί δεν διστάζουν να επιτεθούν ακόμη και σε ηλικιωμένους. Όπως είναι λογικό οι κάτοικοι της περιοχής έχουν τρομοκρατηθεί και οχυρώνονται στα σπίτια τους. Οι καταγγελίες έχουν αυξηθεί κιόλας και ο φόβος για τις περιουσίες τους είναι δεδομένος.

Σε ένα από τα πιο πρόσφατα επεισόδια, ομάδα από 7 νεαρούς οι οποίοι φορούν κουκούλες για να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους, επιτίθενται με πέτρες σε επιχείρηση της περιοχής. Εμφανίστηκαν μέσα στη νύχτα και πέταξαν τις πέτρες στα παράθυρα και στη βιτρίνα του καταστήματος και έπειτα το έβαλαν στα πόδια και εξαφανίστηκαν μέσα νύχτα.

