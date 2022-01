Θεσσαλονίκη

Δημοτικός υπάλληλος έταζε προσλήψεις και έβγαλε χιλιάδες ευρώ

Ο 70χρονος πρώην δημοτικός υπάλληλος στη Θεσσαλονίκη κατάφερε να εξαπατήσει 13 άτομα και να αποσπάσει συνολικά 48.000 ευρώ.

Πρώην δημοτικός υπάλληλος που είχε καταδικαστεί τελεσίδικα σε πενταετή κάθειρξη για απάτες, συνελήφθη στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 70χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, μεταξύ άλλων, έταζε δουλειά σε άνεργους μέσω υποτιθέμενης προκήρυξης του δήμου, όπου εργαζόταν ο ίδιος.

Με το παραπάνω πρόσχημα φέρεται να εισέπραττε χρήματα από τα ανυποψίαστα θύματά του για τη δήθεν συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών. Επιπλέον, κατά την ίδια απόφαση, έπειθε τα θύματά του σε σύναψη δανείου με σκοπό υποτιθέμενη επαγγελματική συνεργασία μαζί τους, αποσπώντας τα χρήματα του δανείου.

Όπως περιγράφεται στην απόφαση του Δικαστηρίου, από την παράνομη δραστηριότητά του ο πρώην υπάλληλος του δήμου Παύλου Μελά απέσπασε σχεδόν 48.000 από συνολικά 13 θύματα.

Κατόπιν έρευνας αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ο 70χρονος φυγόποινος συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες έκτισης της ποινής του.