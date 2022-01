Μαγνησία

Bullying: παρέμβαση εισαγγελέα για επιθέσεις σε μαθητή δημοτικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πατέρας καταγγέλλει τον εκφοβισμό του παιδιού του από άλλα παιδιά σε δημοτικό σχολείο.

Πατέρας καταγγέλλει τον εκφοβισμό του παιδιού του από άλλα παιδιά σε δημοτικό σχολείο στην ευρύτερη περιοχή δήμου της Μαγνησίας. Παρότι έχουν ενημερωθεί οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση του σχολείου, το παιδί του εξακολουθεί να υφίσταται bullying, όπως ο ίδιος υποστηρίζει.

Την καταγγελία διερευνά πλέον η Εισαγγελία Βόλου και πιο συγκεκριμένα Αστυνομικό Τμήμα της περιφέρειας, στο οποίο κατατέθηκε η καταγγελία του γονέα τον περασμένο Δεκέμβριο. Στην καταγγελία του ο γονέας αναφέρει, ότι όχι μόνο δεν σταμάτησαν οι επιθέσεις εκφοβισμού στο παιδί του, αλλά εντάθηκαν.

Μάλιστα υποστηρίζεται ότι οι γονείς των παιδιών που εκφοβίζουν το παιδί του, δεν είχαν ενημερωθεί, γεγονός που ώθησε εν τέλει το γονέα να κινηθεί μέσω της Δικαιοσύνης.

Μέσα στις επόμενες ημέρες, θα κληθούν από Πταισματοδίκη του Πρωτοδικείου Βόλου, να δώσουν κατάθεση οι γονείς του παιδιού, ο διευθυντής και εκπαιδευτικοί του σχολείου, εκπρόσωπος της Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Βόλου και οι γονείς των μαθητών, που φέρονται να εκφοβίζουν τον ανήλικο.

Η έρευνα θα εξετάσει το αν και κατά πόσο τα περιστατικά εκφοβισμού συνέβησαν εντός ή εκτός σχολείου και αν προκύπτουν αξιόποινες πράξεις ή παράβαση καθήκοντος για τους εκπαιδευτικούς.

πηγή: ΕΡΤ

Ειδήσεις σήμερα:

Δημοτικός υπάλληλος έταζε προσλήψεις και έβγαλε χιλιάδες ευρώ

Μηχανισμός Αντικυθήρων: “Ξεκλειδώνουν” για πρώτη φορά.. τα μυστικά του

“Η Φάρμα”: Ο προβληματισμός του Γρηγόρη μετά την αποχώρηση της Ηλιάδη (βίντεο)