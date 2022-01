Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - απαγωγή: Η Αστυνομία απελευθέρωσε 28χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη ένας 69χρονος, ενώ αναζητούνται ακόμη 12 συνεργοί του, όλοι του Ρομά.

Στη σύλληψη 69χρονου ημεδαπού και την ταυτοποίηση 12 ακόμη συνεργών του, όλοι τους Ρομά, που επίσης ενέχονται σε υπόθεση αρπαγής και αναζητούνται, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας από 22 έως 44 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της αρπαγής, απόπειρας κακουργηματικής εκβίασης, ληστείας κατά συναυτουργία, παράνομης οπλοφορίας-οπλοχρησίας και επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική σημερινή ανακοίνωση της αστυνομίας, χθες η 27χρονη Ρομά σύντροφος του θύματος, προχώρησε σε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, το μεσημέρι της Παρασκευής, στην περιοχή της Λαχαναγοράς, επτά άτομα που επέβαιναν σε δύο οχήματα ανέκοψαν την πορεία του οχήματος τους και με την απειλή κυνηγητικών όπλων και τη χρήση βίας, επιβίβασαν 28χρονο Ρομά στο όχημα τους. Την ίδια στιγμή, αφαίρεσαν από την τσάντα της γυναίκας που προχώρησε στην καταγγελία, χρηματικό ποσό, κοσμήματα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Το βράδυ του συμβάντος, οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με συγγενικό πρόσωπο του 28χρονου θύματος και μετερχόμενοι απειλές κατά της ζωής του, απαίτησαν το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ για την απελευθέρωσή του.

Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ, με την συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, εντοπίσθηκε και απελευθερώθηκε ο 28χρονος, ενώ συνελήφθη επιτόπου ο 69χρονος δράστης. Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Missing Alert για 16χρονη

Μόσιαλος - Όμικρον: Πώς επηρεάζει τα μικρά παιδιά

Πρόστιμο σε ανεμβολίαστους άνω των 60: Τη Δευτέρα τα πρώτα πρόστιμα