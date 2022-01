Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: 17χρονος πυροβόλησε συμμαθητή του

Σε κατάσταση σοκ το παιδί που κατά λάθος πυροβόλησε τον συμμαθητή του.

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ένας 17χρονος που δέχθηκε πυροβολισμό από κυνηγετική καραμπίνα, από έναν φίλο του.

Το περιστατικό έγινε στη Ζάκυνθο όταν ένας 17χρονος θέλησε να δείξει στον συμμαθητή του την καραμπίνα του πατέρα του.

Χωρίς να γνωρίζει ότι η καραμπίνα ήταν γεμάτη, ο ανήλικος κατέβασε την κάννη προς τα κάτω και πάτησε την σκανδάλη, με αποτέλεσμα να πλήξει τον 17χρονο στην αριστερή πλευρά της βουβωνικής χώρας.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ζακύνθου και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, ώστε να του αφαιρεθούν τα σκάγια που φέρει στην βουβωνική χώρα.

Οι αστυνομικές Αρχές συνέλαβαν τόσο τον 17χρονο που πυροβόλησε κατά λάθος τον συμμαθητή του, όσο και τον πατέρα του, ο οποίος φύλασσε την καραμπίνα γεμάτη μέσα στην ντουλάπα.

