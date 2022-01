Κορινθία

Κιάτο: “σήκωσαν” χρηματοκιβώτιο από σπίτι επιχειρηματία (βίντεο)

Καρέ - καρέ έχουν καταγραφεί οι κινήσεις διαρρηκτών, που εισέβαλλαν στο σπίτι του επιχειρηματία στο Κιάτο. Οι δράστες άρπαξαν το χρηματοκιβώτιο και εξαφανίστηκαν.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Βράδυ Παρασκευής. Οι πέντε διαρρήκτες έχουν φορτώσει το χρηματοκιβώτιο στο αυτοκίνητο του επιχειρηματία στο Κιάτο Κορινθίας. Το χρηματοκιβώτιο πέφτει στο δρόμο, όμως αυτό δεν τους πτοεί. Το φορτώνουν στο πορτ-μπαγκάζ του δικού τους οχήματος και φεύγουν.





Οι δράστες πετούσαν… λεμόνια στην είσοδο του σπιτιού. Διαπίστωσαν ότι κανένας δεν βγήκε για να δει τι συνέβαινε και εισέβαλαν, βλέποντας ότι πεδίο ήταν ελεύθερο. Όπως λέει συγγενής του επιχειρηματία, «ελειπαν όλοι από το σπίτι. Διέρρηξαν τη μπαλκονόπορτα και έψαξαν το εσωτερικό. Αμέσως μετά πήγαν στο υπόγειο».

Στο υπόγειο ήταν το χρηματοκιβώτιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, περιείχε περίπου 15.000 ευρώ και χρυσές λίρες. Στο υπόγειο υπήρχε και το αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη, στο οποίο οι δράστες φόρτωσαν το χρηματοκιβώτιο.

Οι αστυνομικοί έχουν στην κατοχή τους το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας. Εστιάζουν τις έρευνες τους στον εντοπισμό του λευκου οχήματος των δραστών το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλες κλοπές στην περιοχή.

Στο Κάτω Διμηνιό Κορινθίας οι κλοπές είναι συνηθισμένο φαινόμενο για τους κατοίκους. ‘Όπως λένε στον ΑΝΤ1, «είμαστε σε επιφυλακή ανά πάσα στιγμή μπορεί να μπει κάποιος μέσα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, αν υπάρξει κάποιο αιματηρό επεισόδιο».

Οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και όσοι έχουν εξοχικά βάζουν, κάμερες, κάγκελα και συναγερμούς, ενώ πολλοί έχουν και σκύλους για να κρατήσουν τους διαρρήκτες μακριά από τα σπίτια τους.

Μάλιστα,. πριν από δύο χρόνια άγνωστοι έκλεψαν μέχρι και την καμπάνα από το Κοιμητήριο, για να την λιώσουν και να πουλήσουν τον μπρούτζο.

