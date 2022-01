Κυκλάδες

Φολέγανδρος: Πτώμα εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη

Η σορός ανασύρθηκε από περιπολικό σκάφος του λιμενικού.



Σορός άνδρα σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε χθες το πρωί στη θαλάσσια περιοχή, βορειοανατολικά την νησίδας Καρδιώτισσας μεταξύ Φολέγανδρου και Σίκινου.

Η σορός που ανήκει πιθανόν σε άνδρα νεαρής ηλικίας ανασύρθηκε από περιπολικό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Ίου, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Ίου.

Από την τοπική Λιμενική Αρχή που διενεργεί προανάκριση, πρόκειται να παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

