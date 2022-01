Φθιώτιδα

Λαμία – Τροχαίο: απανθρακώθηκε οδηγός στο αυτοκίνητό του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος για οδηγό που έχασε τη ζωή του μετά από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων.

Κάτω από αδιευκρίνιστες αιτίες βρήκε τραγικό θάνατο ένας 72χρονος οδηγός αυτοκινήτου, μετά από τροχαίο που έγινε κοντά στα Λουτρά Υπάτης, 18 χιλιόμετρα δυτικά της Λαμίας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία υπήρξε σύγκρουση οχημάτων και το ένα από αυτά παραδόθηκε στις φλόγες με εγκλωβισμένο τον οδηγό του.

Τα πυροσβεστικά οχήματα που βρίσκονταν σε απόσταση 10 χιλιομέτρων έφτασαν πολύ γρήγορα έσβησαν τις φλόγες, αλλά διαπίστωσαν ότι μέσα στο ένα όχημα υπήρχε απανθρακωμένος ο οδηγός του. Πρόκειται για κάτοικο της περιοχής ενώ ο έτερος των οδηγών μεταφέρθηκε τραυματίας στο νοσοκομείο της Λαμίας.

Η Τροχαία της Λαμίας διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: lamiareport.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Συντάξεις χηρείας: Το ΣτΕ θα αποφασίσει για τις περικοπές

Μεξικό: Δολοφονήθηκαν δυο δημοσιογράφοι

Παντελής Παντελίδης - Λύτρας: Υπάρχει DNA από το οποίο προκύπτει ότι δεν οδηγούσε εκείνος