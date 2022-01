Άγιο Όρος

Κορονοϊός - Άγιο Όρος: “Εμφύλιος” και δεκάδες νεκροί μοναχοί

Συνεχίζεται εμφυλιακό κλίμα μεταξύ των ιερωμένων. Οι αντιμαχόμενοι και η εκατόμβη νεκρών.

Η πανδημία συνεχίζει να «χτυπά» το Άγιον Όρος με τα κρούσματα να εξαπλώνονται μεταξύ των μοναχών που έχουν «μπει» σε έναν ιδιότυπο «εμφύλιο» μεταξύ εκείνων που συντάσσονται με την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου και των αντιεμβολιαστών.

Την ίδια ώρα κι ενώ η κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ακόμα τρεις θάνατοι μοναχών σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με τον ηγούμενο της Μονής Εσφιγμένου, αρχιμανδρίτη Βαρθολομαίου, που μίλησε στην εφημερίδα «Τα Νέα» συνολικά 40 μοναχοί πέθαναν από κορονοϊό έως τώρα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τους 1.800 διαμένοντες στον Άγιον Όρος, έχουν νοσήσει περίπου 1000, 500 εκ των οποίων είναι εμβολιασμένοι. Στο Κέντρο Υγεία του Άθω χορηγήθηκαν 150 τρίτες δόσεις αυτήν την εβδομάδα. Περίπου 400, Ρώσοι, Σέρβοι, Ρουμάνοι και Βούλγαροι είναι που ανήκουν στο «σκληρό» πυρήνα των αντιεμβολιαστών.

Ο Βαρθολομαίος απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τους ιερωμένους που διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις για την πανδημία, αλλά και για την πρόσφατη παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, παραδέχεται ότι το πρόβλημα επιμένει τόσο εντός όσο και εκτός του Περιβολιού της Παναγίας.

