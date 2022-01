Θεσσαλονίκη

Ομαδικός βιασμός - Θεσσαλονίκη: Προσαγωγή εμπλεκόμενου

Ένας από τους τέσσερις εμπλεκόμενους στην υπόθεση βιασμού της Γεωργίας προσήχθη στη ΓΑΔΘ.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης προσήχθη ο ένας από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση του βιασμού της 24χρονης Γεωργίας.

Πρόκειται για τον κάτοικο Θεσσαλονίκης και γνωστό της κοπέλας ο οποίος και την προσκάλεσε στο πάρτι στο πολυτελές ξενοδοχείο όπου έλαβαν χώρα τα καταγγελλόμενα.

Ο νεαρός, σύμφωνα με το thestival.gr προσήχθη για να καταθέσει για την υπόθεση, ενώ δεν αποκλείεται η προσαγωγή του να μετατραπεί σε σύλληψη.

Το ίδιο το θύμα, η Γεωργία καταθέτει σήμερα για τέταρτη φορά και υπό την παρουσία ψυχολόγου. Προσερχόμενη στον ανακριτή και συνοδεία του δικηγόρου της ο κοπέλα ευχαρίστησε το πλήθος του κόσμου που της συμπαραστέκεται, κάλεσε τα θύματα σεξουαλικής βίας να μιλούν και ζήτησε απόδοση δικαιοσύνης. «Θέλω να βρω το δίκιο μου», είπε χαρακτηριστικά.

