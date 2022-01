Σέρρες: έκλεψαν ακόμη και...δοκάρια

Σέρρες

Παραβίασαν οχήματα, διέρρηξαν οικία, αποθήκη, ακόμα και τα μεταλλικά δοκάρια από αγρόκτημα επιχείρησαν να αφαιρέσουν. Ο λόγος, για έναν άνδρα από τις Σέρρες, που συνελήφθη έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών και δρούσε σύμφωνα με την αστυνομία, με τους τρεις συνεργούς του, στην ευρύτερη παροχή των Σερρών.

Συγκεκριμένα προχθές το βράδυ συνελήφθη σε περιοχή των Σερρών, ένας ημεδαπός άνδρας για διακεκριμένες κλοπές, ενώ τακτοποιήθηκαν τα στοιχεία και τριών συνεργών του. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, οι δράστες ενεργώντας από κοινού το βράδυ της 20ης Ιανουαρίου σε περιοχή των Σερρών, παραβίασαν τρία οχήματα και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, εργαλεία και άλλα αντικείμενα αξίας περίπου 1.200 ευρώ.

Με την συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, εντοπίσθηκε άμεσα ο ένας άνδρας και συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο συσκευές ενδοεπικοινωνίας. Επιπλέον, σε όχημα που χρησιμοποιούσαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικό εργαλείο, καθώς και μέρος των παραπάνω κλεμμένων αντικειμένων με τα χρήματα, τα οποία αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών, διαπιστώθηκε ότι το χρονικό διάστημα από 9 έως 16 Ιανουαρίου 2022 σε περιοχές των Σερρών, διέπραξαν επίσης, διάρρηξη αποθήκης ημεδαπού, από όπου αφαίρεσαν ένα κινητήρα και λάστιχα οχήματος αξίας 1.900 ευρώ και κλοπή από αγρόκτημα ημεδαπού, αφαιρώντας μεταλλικά δοκάρια αξίας 1.200 ευρώ, τα οποία εγκατέλειψαν κατά τη διαφυγή τους. Οι δράστες επίσης διέρρηξαν οικία ημεδαπής, αφαιρώντας διάφορα αντικείμενα άγνωστης αξίας και ένα όχημα, χωρίς να καταφέρουν να αφαιρέσουν οτιδήποτε από το εσωτερικό του.

Το όχημα που χρησιμοποιούσαν κατασχέθηκε, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την εξακρίβωση της συμμετοχή τους σε παρόμοια αδικήματα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών και παραπέμφθηκε στον Ανακριτή.

