“Ελπίδα” - Κρήτη: Οικογένεια αποκλείστηκε στο δάσος

Τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγίου Νικολάου και της Ομάδας Διάσωσης Κρήτης χρειάστηκε πενταμελής οικογένεια, λόγω της κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα

Η κακοκαιρία "Ελπίδα" συνεχίζει να σαρώνει ολόκληρη τη χώρα, δημιουργώντας προβλήματα σε πολλές περιοχές.

Τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγίου Νικολάου και της Ομάδας Διάσωσης Κρήτης χρειάστηκε πενταμελής οικογένεια που αποκλείστηκε με το αυτοκίνητό της από τα χιόνια στο δάσος του Κρούστα.

Όπως ανέφερε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Διοικητής της Π.Υ. Νίκος Μητσιογιάννης, όλα τα μέλη της οικογένειας είναι καλά στην υγεία τους.

