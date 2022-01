Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Πως την.. “πάτησε” διαρρήκτης ζαχαροπλαστείου

Η Ζάκυνθος συζητάει τις τελευταίες ώρες τον τρόπο που ένας διαρρήκτης βρέθηκε στα χέρια της αστυνομίας.

Συνελήφθη, κατά την αυτόφωρη διαδικασία, χθες το πρωί (22.01.2022), στη Ζάκυνθο, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας, ένας Έλληνας κάτοικος του νησιού, κατηγορούμενος για δύο περιπτώσεις κλοπών.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο δράστης διαπιστώθηκε να εμπλέκεται σε δύο κλοπές που διαπράχθηκαν την Παρασκευή (21.01.2022), στην πόλη της Ζακύνθου.

Η πρώτη αφορά σε ζαχαροπλαστείο μέσα από το οποίο έκλεψε 350 ευρώ. Όμως δεν έμεινε εκεί και αυτό εξελίχθηκε σε ένα λάθος μεγάλο για τον ίδιο.

Προσπάθησε και άνοιξε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο, με αστυνομικούς που βρίσκονταν στην περιοχή να τον εντοπίζουν και να του βάζουν χειροπέδες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

πηγή: imerazante.gr

