Αχαΐα

Πάτρα: Ένοπλη ληστεία σε υποκατάστημα ΕΛΤΑ

Οι δράστες διέφυγαν με άγνωστο ποσό στα χέρια τους αφού εισέβαλαν με όπλα στο υποκατάστημα.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε περίπου στις 8 σήμερα το πρωί στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ, στην περιοχή Βραχνέικα της Πάτρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο άγνωστοι δράστες, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες, εισέβαλαν στο υποκατάστημα και με την απειλή των όπλων άρπαξαν άγνωστο μέχρι τώρα χρηματικό ποσό.

Στη συνέχεια, οι δράστες επιβιβάστηκαν σε δύο δίκυκλα μηχανάκια και διέφυγαν από την περιοχή, ενώ σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό τους.

