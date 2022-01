Θεσσαλονίκη

Επίθεση με γκαζάκια σε πολυκατοικία στους Αμπελόκηπους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση με γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας. Λαχτάρισαν οι ένοικοι.

(εικόνα αρχείου)

Δύο γκαζάκια τοποθέτησαν άγνωστοι, τα ξημερώματα, στην είσοδο πολυκατοικίας, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Οι δράστες φαίνεται ότι πυροδότησαν τα γκαζάκια, αλλά για άγνωστο λόγο δεν εξερράγησαν. Η μικρής έκτασης φωτιά που ξέσπασε προκάλεσε μικροφθορές, ενώ σβήστηκε από περιοίκους.

Η Κρατική Ασφάλεια της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε ήδη έρευνες για την υπόθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ελπίδα” - Σχολεία: Χωρίς τηλεκπαίδευση την Τρίτη

“Ελπίδα” – Πρόεδρος τεχνικών ΔΕΗ: Θα φτιάξουμε τις βλάβες όταν ανοίξουν οι δρόμοι

“Ελπίδα” – Πατούλης στον ΑΝΤ1 : μπήκε βίαια ο καιρός στην Αττική