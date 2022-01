Εύβοια

"Ελπίδα" - Εύβοια: τεράστια προβλήματα από το χιόνι - Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές

Σε ποιες περιοχές της Εύβοιας το χιόνι έφτασε το ένα μέτρο. Πότε αναμένεται να αποκατασταθούν οι βλάβες στην ηλεκτροδότηση.

Η κακοκαιρία Ελπίδα "σφυροκοπά" και την περιοχή της Εύβοιας από το Σάββατο. Πολλοί δρόμοι είναι κλειστοί και αρκετά χωριά έχουν μείνει στην παγωνιά χωρίς ρεύμα καθώς τα προβλήματα είναι τεράστια από τον όγκο της χιονόστρωσης.

Πιο συγκεκριμένα, το χιόνι έφτασε σε κάποιες περιπτώσεις το χιόνι έφτασε και το ένα μέτρο, όπως στο χωριό Κούτουρλας του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Το μισό μέτρο έφτασε το χιόνι στο χωριό Κοτσικιά του δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Οι τοπικές αρχές έκαναν ολονύχτια προσπάθεια ιδιαίτερα τη Δευτέρα για να κρατήσουν ανοιχτές τις βασικές αρτηρίες.

Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί ακόμα και αλατόνερο στην προσπάθεια να μην παγώσουν τα πάντα.

Το πιο βασικό όμως ζήτημα ήταν αυτό της ηλεκτροδότησης καθώς χωρίς ρεύμα είναι εδώ και αρκετές ώρες αρκετές περιοχές στους Δήμους Καρύστου, Κύμης-Αλιβερίου αλλά και στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης και Αγίας ‘Αννας.

Συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ έφτασαν στο νησί από άλλες περιοχές, αλλά δεν υπήρχε πρόσβαση σε διάφορα κρίσιμα σημεία για να μπορέσουν να φτάσουν μέχρις εκεί και να αποκαταστήσουν τις βλάβες.

