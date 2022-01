Άγιο Όρος

Κορονοϊός - Μαρτίνος για Άγιο Όρος: δυσφημιστικές και άδικες δημοσιεύσεις

Τι αναφέρει ο Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους, αναφορικά με δημοσιεύματα για αντιεμβολιαστικό κίνημα στον Άθω και την στάση πολλών μοναχών.

Ανακοίνωση σχετικά με τις «δυσφημιστικές και άδικες δημοσιεύσεις», όπως τις χαρακτηρίζει, εις βάρος των Πατέρων, αλλά και της Πολιτικής Διοίκησης και της Αστυνομίας του Αγίου Όρους, σε σχέση με την τήρηση των μέτρων προστασίας για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού εξέδωσε η Πολιτική Διοίκηση.

Τα βασικά σημεία της ανακοίνωσης αναφέρουν ότι: α) η Αστυνομία εκτελεί τα καθήκοντά της κατά τρόπο άψογο, χωρίς αμέλειες, χωρίς κατευθύνσεις από γέροντες ή παραπτώματα, β) η Πολιτική Διοίκηση σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των μοναχών γενικά και ειδικά (όσον αφορά τον εμβολιασμό τους), γ) σέβεται την ιδιωτικότητα και το δικαίωμα γνώμης και τις θρησκευτικές αρχές του κάθε Μοναχού του Αγίου Όρους και δ) δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή της αντιεμβολιαστική προπαγάνδα στο Άγιον Όρος.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

"Λόγω προσφάτων δυσφημιστικών και άδικων δημοσιεύσεων/συνεντεύξεων για το Αγιώνυμο Όρος όπου εγένετο και κριτική στην Πολιτική Διοίκηση και Αστυνομία του Αγίου Όρους, αισθάνομαι την ανάγκη να διευκρινίσω τα εξής:

1. Η Αστυνομία του Αγίου Όρους εκτελεί τα καθήκοντά της κατά τρόπο άψογο. Σαν Διοίκηση έχουμε εξαιρετική συνεργασία καθώς και με τις άλλες Αρχές και Υπηρεσίες στην χερσόνησο του Άθω. Δεν κατευθύνονται από κάποιους Γέροντες όπως γράφεται αλλά από την συνταγματικώς και σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη προϊσταμένη τους Αρχή την Διοίκηση Αγίου Όρους, καθώς και την φυσική ηγεσία τους την Αστυνομική Διεύθυνση Χαλκιδικής, το Αρχηγείο Αστυνομίας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στα δυόμισι χρόνια που είμαι Διοικητής δεν διεπίστωσα την παραμικρή αμέλεια ή παράπτωμα. Εξ άλλου δεν είχαμε στο Άγιο Όρος καμία εγκληματική ενέργεια μεγαλύτερης ή μικρότερης σημασίας αυτά τα δυόμισι χρόνια. Στον Διοικητή του Α/Τ Αγίου Όρους και τους Αστυνομικούς αξίζουν εύσημα και όχι επικρίσεις. Αφού τους κατευθύνουν Γέροντες … αντιεμβολιαστές τότε πως και έχουν εμβολιαστεί;

2. Η σχέση και η συνεργασία της Διοίκησης με την Ιερά Επιστασία και την Ιερά Κοινότητα είναι επίσης αγαστή και εξαιρετική, πάντα προς όφελος της Αγιορείτικης Πολιτείας. Ο σημερινός Πρωτεπιστάτης Ιερομόναχος Γεώργιος Βατοπεδινός έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, όπως προληπτικούς ελέγχους PCR υπόπτων κρουσμάτων, προληπτικούς ελέγχους φοιτητών της Αθωνιάδας (που σημειωτέον λειτουργεί απρόσκοπτα), απολυμάνσεις κοινοχρήστων μέσων και χώρων. Δεν γνωρίζω αν ο Αγιος Πρωτεπιστάτης ή οποιοσδήποτε άλλος Μοναχός είναι εμβολιασμένος ή όχι. Θεωρώ ότι είναι προσωπικά δεδομένα και υπάρχει και η σχετική νομοθεσία που προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα του καθενός μας.

3. Σέβομαι την ιδιωτικότητα και το δικαίωμα γνώμης και τις θρησκευτικές αρχές του κάθε Μοναχού του Αγίου Όρους. Σαν Πολιτική Διοίκηση δεν αναμειγνυόμεθα ούτε δικαιούμεθα να παρέμβουμε στα εσωτερικά ζητήματα των Αυτοδιοίκητων Ιερών Μονών του Αγίου Όρους.

4. Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μας αντιεμβολιαστική προπαγάνδα στο ΆγιονΌρος. Η πλειονότης των προσκυνητών μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας είναι ούτως ή άλλως εμβολιασμένοι. Δεν συνάδει με τον Μοναχικό Βίο η οποιαδήποτε προπαγάνδα.

Λυπούμεθα βαθύτατα για την πρόσφατη απώλεια των πέντε Μοναχών καθώς και όλων όσων προσφάτως, για οποιονδήποτε λόγο ή νόσηση, απεβίωσαν. Εύχομαι ότι γενικώς δεν θα υπάρξουν άλλες απώλειες στην χώρα μας ή παγκοσμίως και επαναλαμβάνω ότι η πανδημία είναι σε ύφεση στο Άγιον Όρος".

