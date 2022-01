Αχαΐα

Πανεπιστήμιο Πάτρας: Φοιτήτρια καταγγέλλει καθηγητή για σεξουαλική παρενόχληση

Έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου.



Σε καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση από καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών προχώρησε μια φοιτήτρια, με τον πρύτανη του ιδρύματος να έχει διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φοιτήτρια απόφοιτη και διδάκτορας του Πανεπιστημίου, αφότου ορκίστηκε για τον διδακτορικό της τίτλο, προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος καθηγητή του Τμήματος της για σεξουαλική παρενόχληση.

Μάλιστα μετά την καταγγελία διετάχθη Ένορκη Διοικητική Εξέταση από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστο Μπούρα, με τον φάκελο της υπόθεσης να έχει διαβιβαστεί στην Εισαγελία Πατρών.

Ερωτηθείς για την υπόθεση ο κ. Μπούρας σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μόλις έγινε η καταγγελία αμέσως την έστειλα στην εισαγγελία και περιμένω και διέταξα και ΕΔΕ. Δεν θέλω να κάνω δίκη προθέσεων».

