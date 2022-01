Αχαΐα

Πάτρα: Φωτιά σε εργοστάσιο με φέρετρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο έσπευσε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής. Γίνονται προσπάθειες να αποτραπεί η επέκτασή της φωτιάς σε παρακείμενη βιομηχανική μονάδα.



Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης, από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε εργοστάσιο με φέρετρα, στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας.

Στο σημείο επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 27 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, που προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gnomip.gr, η φωτιά ξέσπασε λίγα λεπτά πριν τις 8 το βράδυ, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και πήρε αμέσως διαστάσεις. Γίνονται προσπάθειες να αποτραπεί η επέκτασή της πυρκαγιάς σε παρακείμενη βιομηχανική μονάδα.

Την ίδια ώρα έχει δημιουργηθεί εκτεταμένη βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με την περιοχή να έχει βυθιστεί στο σκοτάδι.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ελπίδα” - ΔΕΔΔΗΕ: ενημέρωση για τις διακοπές ρεύματος

Βιασμός ανήλικης: Νέα καταγγελία για τον ιερέα στα Πατήσια

Πόλο - World League γυναικών: Νίκη στα πέναλτι για την εθνική