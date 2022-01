Κιλκίς

Κιλκίς: “Μαϊμού” υπάλληλοι της ΔΕΗ πήραν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από ηλικιωμένη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως κατάφεραν να αποσπάσουν τη λεία «μαμούθ» από το θύμα τους. Δράστες πατέρας και γιός.

Τριακόσιες χιλιάδες ευρώ ήταν, σύμφωνα με υπέργηρη γυναίκα, η «λεία» δύο επιτήδειων (πατέρα και γιου), που προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΕΗ την έπεισαν, υπό τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς λόγω δήθεν ηλεκτρολογικής βλάβης στο σπίτι της, να συγκεντρώσει όλα τα μετρητά της σε κάποιο ασφαλές σημείο.

Η ανυποψίαστη 94χρονη «πειθάρχησε», τοποθετώντας το μεγάλο χρηματικό ποσό σε μαξιλαροθήκη, την οποία οι δράστες αφαίρεσαν και έγιναν «καπνός».

Η κλοπή, όπως κατήγγειλε η παθούσα, έγινε τον περασμένο Οκτώβριο, σε οικισμό του Κιλκίς, και κατόπιν έρευνας αστυνομικών εξιχνιάστηκε από το τοπικό Τμήμα Ασφάλειας, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν ένας 56χρονος και ο 30χρονος γιος του, ήδη έγκλειστοι σε φυλακές της χώρας για παρόμοιο αδίκημα που φαίνεται να διέπραξαν δύο μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο, στη Λάρισα, όπου και συνελήφθησαν.

Η δικογραφία για την κακουργηματική κλοπή στο Κιλκίς θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζωγράφου: Μακάβριες εικόνες με φέρετρο να σέρνετε πάνω σε κουβέρτα μέσα στο χιόνι (εικόνες)

ΝΒΑ – Αντετοκούνμπο: Νέο “χαστούκι” για τους Μπακς

“Ελπίδα” - Σκρέκας: πιθανή η αποζημίωση σε όσους έμειναν χωρίς ρεύμα (βίντεο)