Ηλεία

Ηλεία: Σκότωσαν σκυλιά με δηλητηριασμένες τσίχλες!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νέα κτηνωδία στην Ηλεία δείχνει ότι κάποιοι κάθονται και σκέφτονται τρόπους για να σκοτώσουν τα σκυλιά!

(εικόνα αρχείου)

Η νέα κτηνωδία στην Ηλεία δείχνει ότι κάποιοι κάθονται και σκέφτονται τρόπους για να σκοτώσουν τα σκυλιά!

Οι επιθέσεις είναι αρρωστημένες και συνεχίζονται. Άγνωστοι βάζουν την υπογραφή τους σε κτηνωδίες, με τα στοιχεία που έρχονται από την Ηλεία να προβληματίζουν.

Μάστιγα κινδυνεύει να γίνει πλέον το φαινόμενο των νεκρών ζώων από φόλες. Το νέο περιστατικό στο δάσος των Θινών Βαρθολομιού στην Ηλεία προκαλεί άσχημα συναισθήματα, αφού ουσιαστικά ασυνείδητοι σκοτώνουν όχι μόνο «τετράποδους φίλους», αλλά και τα πουλιά που χρησιμοποιούνται ως δόλωμα.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό στο δάσος των Θινών στο Βαρθολομιό, τα σκυλιά εντοπίστηκαν νεκρά από πολίτη, έχοντας φάει τα δηλητηριασμένα πουλιά (τσίχλες) που είχαν με σκοπιμότητα βρεθεί στο σημείο από τους δράστες.

Το γεγονός αυτό έχει θορυβήσει τους κυνηγούς και τους κατοίκους της περιοχής που συχνά περνούν από το σημείο, δείχνοντάς τους, πως θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα σε κάθε εξόρμησή τους στην περιοχή.

Ιδιαίτερα για τους κυνηγούς που επισκέπτονται την περιοχή και τα σκυλιά τους κυκλοφορούν ελεύθερα γύρω τους, η προσοχή τους θα πρέπει να είναι συνεχής.

πηγή: ΕΡΤ

Ειδήσεις σήμερα:

Φάλαινα στον Άλιμο - Μήλιου: λίγες ελπίδες να επιβιώσει το κήτος (βίντεο)

“Ελπίδα” - Αττική: οι λεωφόροι με προβλήματα λόγω χιονιού και πάγου

“Ενώπιος Ενωπίω” – Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: Θα ήθελα να ήμουν η Ρένα Βλαχοπούλου