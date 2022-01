Θεσσαλονίκη

Έμφυλη βία: πορεία για τη Γεωργία στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήθος κόσμου συμμετείχε στην πορεία που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την υπόθεση της 24χρονης Γεωργίας.

Πορεία κατά της έμφυλης βίας πραγματοποίησαν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης πολίτες, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα φεμινιστικών και άλλων συλλογικοτήτων.

“Tέλος στην πατριαρχία, στην κουλτούρα βιασμού, στα κυκλώματα trafficking, στην έμφυλη βία” έγραφε το πανό που ήταν στην κεφαλή της πορείας, που ξεκίνησε από την Καμάρα.

Οι διαδηλωτές εξέφρασαν με τα συνθήματα την αλληλεγγύη τους στην 24χρονη που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού.

Ειδήσεις σήμερα:

ΛΟΑΤΚΙ+: Επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων για σχετικά θέματα

Φάλαινα στον Άλιμο - Μήλιου: λίγες ελπίδες να επιβιώσει το κήτος (βίντεο)

Κορονοϊός – Πάτρα: Στη ΜΕΘ βρέφος λίγων μηνών