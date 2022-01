Κοζάνη

Τροχαίο - Κοζάνη: Άλογο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

(εικόνα αρχείου)

Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (28.01.2022) στην παλιά Εθνική Οδό Κοζάνης – Βέροιας.

Άλογο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με συνέπεια το άτυχο ζώο να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ειδικότερα, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 00:00 το βράδυ της Παρασκευής στην παλιά Εθνική Οδό Κοζάνης-Βέροιας, στο ύψος του Καπνοχωρίου.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο που κινούνταν στο δρόμο, την ώρα ασθενούς χιονόπτωσης, έπεσε πάνω στο άλογο, το οποίο βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές, είναι καλά στην υγεία του. Το άτυχο ζώο τραυματίστηκε σοβαρά και λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κοζάνης.

πηγή: kozanimedia.gr

