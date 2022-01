Παράξενα

Λαμία: άλογο “έκοβε βόλτες” στην πόλη (εικόνες)

Αγωνία για τυχόν ατυχήματα, αλλά και για την ακινητοποίηση του ζώου. Ποιοι “επιστρατεύθηκαν” για να το πιάσουν και να το απομακρύνουν με ασφάλεια.

Ήταν λίγο μετά τις 8:00΄ το βράδυ του Σαββάτου όταν οι οδηγοί που κινούνταν στη Λ. Καλυβίων δεν πίστευαν στα μάτια τους, βλέποντας ένα άλογο να καλπάζει ανάμεσα στα αυτοκίνητα.

Το άλογο μέσα σε λίγα λεπτά από το ύψος της βιομηχανίας γάλακτος βρέθηκε στον κυκλικό κόμβο του ΚΕΥΠ, ενώ στη συνέχεια κινήθηκε προς Παγκράτι και Νέα Άμπλιανη.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν μεγάλη για να προλάβει τα χειρότερα, αφού ήταν πολύ πιθανό ένα τροχαίο ανά πάσα στιγμή.

Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το άλογο και να το ηρεμήσουν στη λεωφόρο Ελευθερίας.

Στη συνέχεια συνοδεία περιπολικών το οδήγησαν έξω από την πόλη κοντά στο γήπεδο των Καλυβίων.

Εκεί με τη βοήθεια και ιδιωτών, που γνωρίζουν από άλογα, κατάφεραν να το μεταφέρουν στο σημείο απ΄ όπου την "κοπάνησε", ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης του αλόγου.

Πηγή: Lamiareport.gr

