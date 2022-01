Θεσσαλονίκη

Βιασμός Θεσσαλονίκη: Νέα καταγγελία για άτομο εμπλεκόμενο στην υπόθεση της Γεωργίας

Η κατάθεση της δεύτερης κοπέλας που καταγγέλλει τα ίδια άτομα με την 24χρονη και τα αποτελέσματα που θα ρίξουν «φως» στην υπόθεση της Γεωργίας.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Το mail από το εργαστήριο της Βέρνης στην Ελβετία προκειμένου να συντάξει το πόρισμα του και να το παραδώσει την ανακρίτρια, αναμένει ο ιατροδικαστής που έχει αναλάβει την υπόθεση βιασμού της 24χρονης το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θα γίνει σύμφωνα με πληροφορίες τη Δευτέρα.

«Αν ενισχυθούν οι ισχυρισμοί της κοπέλας και αποδειχθεί ότι υπήρχε ουσία προφανώς θα αλλάξει το κατηγορητήριο. Θα σταλεί από την κ. ανακρίτρια στην εισαγγελέα, θα ασκηθεί νέα ποινική δίωξη και θα του απαγγελθούν νέες κατηγορίες. Σε περίπτωση που δεν είναι θετικά τα αποτελέσματα, θα εξαρτηθεί από το πώς θα κινηθούν οι δύο πλευρές. Εγώ θα έπαιρνα μία τρίχα από τα μαλλιά της Γεωργίας και θα την έστελνα στο Ισραήλ γιατί έχει δύο μήνες καιρό», δηλώνει ο δικηγόρος Νίκος Διαλυνάς.

Την ίδια ώρα, μία 27χρονη κατέθεσε ότι έπεσε θύμα βιασμού από πρόσωπο εμπλεκόμενο και στην υπόθεση της Γεωργίας. Η κοπέλα, που διαμένει στην Αθήνα, βρέθηκε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη και αφού πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα, κατέθεσε στην Ασφάλεια συνοδεία της μητέρας της και της δικηγόρου της.

Στο φως έρχονται και όσα φέρονται να κατέθεσαν ο μετρ και φίλος της 24χρονης που την κάλεσε στο πάρτι καθώς και ένας καλεσμένος σε αυτό. Οι μαρτυρίες τους έρχονται σε αντίθεση με τα όσα κατέθεσε η νεαρή κοπέλα.

«Δεν είμαι ο διοργανωτής του συγκεκριμένου πάρτι ήμουν καλεσμένος και απλά κάλεσα και μία φίλη μου όταν έφυγε η Γεωργία λίγα λεπτά αργότερα έφυγα και εγώ πήγα στο σπίτι ενός φίλου όταν πήρε τηλέφωνο η Γεωργία και μου είπε ότι δεν μπορεί να φύγει ήμουν ήδη στο σπίτι του φίλου μου», αναφέρει ο μετρ.

Ενώ ένας καλεσμένος στο πάρτι δήλωσε πως, «Μιλούσε για αρκετή ώρα με τον άνδρα που φέρεται ότι τη βίασε δεν έδειχνε να έχει κάποιο πρόβλημα να έχει καταναλώσει αλκοόλ κάτι άλλο και στη συνέχεια έφυγαν από τη σουίτα μαζί».

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κύκλωμα μαστροπείας και ναρκωτικών το οποίο δρα πίσω από τα πάρτι στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Real News» της Κυριακής ο επικεφαλής ενός τέτοιους κυκλώματος με τη βοήθεια μεσαζόντων, προσέγγιζε συγκεκριμένες κοπέλες μέσω instagram, και στη συνέχεια τις πλήρωνε με διαφορετικά ποσά κάθε φορά, ώστε να παρευρεθούν σε πάρτι που τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2020 διοργανώνονταν σε ιδιωτικές βίλες ή ακόμα και σε σουίτες ξενοδοχείων.

«Βλέπουμε γυναίκες εντελώς άσημες να είναι ιδιαίτερα ενεργές σε διάφορες εκδηλώσεις, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Μύκονο, Κύπρο και Ντουμπάι. Ορισμένα από αυτά τα ονόματα έχουν καταγγελθεί στις αρχές».

Μάλιστα δεν ήταν λίγες φορές που οι πελάτες του κυκλώματος «παρήγγειλαν» συγκεκριμένες κοπέλες από τους διοργανωτές. Σε αυτή την περίπτωση τα χρήματα που πληρώνονταν οι κοπέλες ήταν περισσότερα. Τα κέρδη προέρχονται από το «εισιτήριο» στο πάρτι και το κόστος του ανέβαινε από τις νεαρές που θα παρευρίσκονταν σε αυτό.

Το κύμα συμπαράστασης στη Γεωργία είναι μεγάλο σε όλη τη χώρα. Την Παρασκευή το βράδυ πραγματοποιήθηκε πορεία στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι διαδηλωτές έκαναν και μια στάση έξω από το καφέ μπαρ στο οποίο εργαζόταν ο φίλος της 24χρονης ο οποίος την κάλεσε στο πάρτι. Εκεί φώναξαν και έγραψαν συνθήματα στο πεζοδρόμιο.

