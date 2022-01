Πιερία

Λιτόχωρο: Οδηγός πέθανε στο τιμόνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος βρήκε στο τιμόνι ο οδηγός ενός οχήματος.

Ένας 53χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στο αυτοκίνητό του, στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Λιτοχώρου.

Το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του λίγο πριν τις 6 το απόγευμα και ακινητοποιήθηκε στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, προσκρούοντας στα μεταλλικά στηθαία. Ωστόσο από τα πρώτα στοιχεία που εξετάζει η Τροχαία, η οποία έσπευσε στο σημείο, φαίνεται πως η σύγκρουση δεν ήταν τόσο σφοδρή ώστε να προκαλέσει θανάσιμο τραυματισμό. Έτσι, δεν αποκλείεται ο θάνατος του 53χρονου, που διαπιστώθηκε στο γενικό νοσοκομείο της Κατερίνης όπου τον μετέφερε το ΕΚΑΒ, να επήλθε από παθολογικά αίτια.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα αποσαφηνίσει η νεκροψία- νεκροτομή, ενώ προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμου Πιερίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Νάξος: Έκλεισε το αεροδρόμιο επειδή.. αρρώστησε υπάλληλος

Σεισμός αισθητός στην Αττική

Λύκος στον Διόνυσο: Ξεκινά επιχείρηση για τον εντοπισμό του