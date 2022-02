Θεσσαλονίκη

Δολοφονία 19χρονου: Ακραία βίαιος ο θάνατός του

Το πόρισμα του ιατροδικαστή, το όπλο της δολοφονίας και το μήνυμα του θείου του.

Τραύματα στα κάτω άκρα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις εντόπισε η ιατροδικαστής στη σορό του 19χρονου που δολοφονήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατά την επίθεση, με οπαδικά κίνητρα, εναντίον παρέας νεαρών, στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστής έρευνας, διαπιστώθηκαν δύο τραύματα στον αριστερό κι ένα στον δεξί μηρό, τα οποία προκλήθηκαν από «νύσσον και τέμνον όργανο» και είχαν ως αποτέλεσμα ο άτυχος νέος να χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Τα παραπάνω τραύματα σε συνδυασμό με τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις επέφεραν τον θάνατό του, είπε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ιατροδικαστής του ΑΠΘ Λήδα Κοβάτση που διενήργησε την νεκροψία-νεκροτομή.

Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της Υποδιεύθυνσης Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για την ταυτοποίηση των δραστών. Από τον τόπο της δολοφονικής επίθεσης αστυνομικοί συνέλεξαν ένα μικρό «δρεπάνι» (κυρτό μαχαίρι) το οποίο απεστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. και εξετάζεται εάν χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες. Την ίδια ώρα, η αστυνομία έχει στα χέρια της υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής το οποίο εξετάζεται καρέ-καρέ.

Το φονικό, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την αστυνομία, έγινε στις λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην οδό Θεοδ. Γαζή κοντά στο γήπεδο του Άρη. Οι δράστες φαίνεται πως επέβαιναν σε δύο αυτοκίνητα όταν πλησίασαν την παρέα των νεαρών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τους ρώτησαν για τις οπαδικές τους προτιμήσεις πριν εξαπολύσουν την επίθεση. Εκτός από τον 19χρονο που έπεσε νεκρός, τραυματίστηκαν ευτυχώς όχι σοβαρά δύο φίλοι του, ένας ακόμη 19χρονος κι ένας 20χρονος που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου όπου νοσηλεύονται. Ο άτυχος 19χρονος, φοιτητής στο ΑΠΘ, φαίνεται να εκλιπαρούσε τους δράστες να σταματήσουν τα χτυπήματα.

Ο θείος του νεαρού Άλκη, ο άνθρωπος που τον αναγνώρισε, δήλωσε στον ΑΝΤ1 πως:

«Ο Άλκης ήταν ένα ήσυχο, γλυκό και χαμογελαστό παιδί. Δεν πείραζε ούτε μύγα. Αγαπούσε τον Άρη, δεν ήταν όμως αυτό που λέμε οπαδός, δεν πήγαινε ούτε στο γήπεδο. Μαζί πηγαίναμε στο καφενείο και βλέπαμε τους αγώνες. Ήταν ένα παιδί που κοιτούσε τις σπουδές του. Σήμερα ήταν να δώσει μάθημα. Μέχρι χθες στις 20:30 διάβαζε. Μίλησε τελευταία στις 19:30 με τους δικούς του και βγήκε μια βόλτα να ξεσκάσει. Στις 3 μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν ‘μαχαίρωσαν τον Άλκη’. Να βρεθούν οι δράστες, να αποδοθεί δικαιοσύνη στη μνήμη του, να μη βρεθεί κανένας άλλος στη θέση μας».

Η δολοφονία του νεαρού φοιτητή προκάλεσε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού, που ζήτησε την άμεση εξιχνίαση της υπόθεσης, αλλά και τις αντιδράσεις των κομμάτων.

