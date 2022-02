Τρίκαλα

Φωτιά σε ΕΠΑΛ την ώρα του μαθήματος (βίντεο)

Πανικός μετά από φωτιά σε ΕΠΑΛ. Έτρεχαν με πυροσβεστήρες στα χέρια οι καθηγητές.

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στην Αταλάντη και συγκεκριμένα στο ΕΠΑΛ της περιοχής, αφού άτομα έβαλαν φωτιά σε διάδρομο του κτηρίου.

Ο «δράστης» ή οι «δράστες» είχαν βάλει φωτιά σε αντισηπτικό που βρίσκεται στο διάδρομο του σχολικού κτιρίου το οποίο αμέσως λαμπάδιασε.

Καθηγητές με πυροσβεστήρες στα χέρια, έσπευσαν και έσβησαν γρήγορα τη φωτιά μην επιτρέποντας να επεκταθεί σε διπλανό χώρο όπου υπάρχουν κι αρκετές πρίζες.

Οι καπνοί ωστόσο έκαναν την ατμόσφαιρα αποπνικτική και τα παιδιά απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις αίθουσες.

Δείτε το βίντεο:

