Θεσσαλονίκη

Δολοφονία 19χρονου: Τους τραυματίες από την επίθεση επισκέφθηκε ο Καλαφάτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο νεαροί περιέγραψαν τις φρικτές στιγμές που έζησαν, κατά την επίθεση που δέχτηκαν κι ήταν σοκαρισμένοι τόσο από την εις βάρος τους επίθεση, όσο και από την άγρια δολοφονία του 19χρονου φίλου τους.

Τους δύο νεαρούς, φιλάθλους του Άρη, που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, τραυματισμένοι μετά την επίθεση που στοίχισε τη ζωή στον 19χρονο Άλκη, επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης κ. Σταύρος Καλαφάτης.

Ο κ. Καλαφάτης ενημερώθηκε, αρχικά, για την κατάσταση της υγείας τους, από τον θεράποντα γιατρό τους, καθ. Σταμάτιο Αγγελόπουλο, Συντονιστή – Διευθυντή της Δ’ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής. Στη συνέχεια, συνοδευόμενος από , τη Διοικήτρια του νοσοκομείου κ. Μαρία Γιογκατζή και τον Αναπληρωτή Διοικητή κ. Δημήτρη Βαλαρούτσο, μετέβη στον θάλαμο όπου νοσηλεύονται, σε διπλανά κρεβάτια, τα δύο παιδιά και συνομίλησε μαζί τους.

Οι δύο νεαροί περιέγραψαν τις φρικτές στιγμές που έζησαν, κατά την επίθεση που δέχτηκαν κι ήταν σοκαρισμένοι τόσο από την εις βάρος τους επίθεση, όσο και από την άγρια δολοφονία του 19χρονου φίλου τους.

Πληροφορήθηκαν από τον κ. Καλαφάτη ότι έγιναν προσαγωγές από τις οποίες η μία μετατράπηκε σε σύλληψη κι εξέφρασαν ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του θύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους νοσηλευόμενους, που φέρει τραύματα στο κεφάλι από ρόπαλο, θα υποβληθεί σε νέα αξονική τομογραφία. Η κατάσταση και των δύο τραυματιών, δεν εμπνέει ανησυχία.

Ειδήσεις σήμερα:

Αναπτυξιακός νόμος: Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια

Δολοφονία Άλκη: ποιος είναι ο 23χρονος συλληφθείς (εικόνες)

Υπόθεση βιασμού – Γεωργία: Επανεξέταση στις τοξικολογικές θα ζητήσει ο τεχνικός σύμβουλος