Κυκλάδες

Κακοκαιρία – Πάρος: “Έστρωσε” το χαλάζι (εικόνες)

Προβλήματα προκάλεσε στην Πάρο η κακοκαιρία.

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρέθηκε η Πάρος, την Πέμπτη, καθώς η έντονη βροχόπτωση με τους πυκνούς κεραυνούς, που προκάλεσε διακοπές ρεύματος, τελικά συνεχίστηκε με χαλαζόπτωση.

Τα ορμητικά νερά μετέτρεψαν σε ρυάκια τα στενά σοκάκια στις Λεύκες, το ορεινό γραφικό χωριό.

Εκεί, το χαλάζι «στρώθηκε» παντού, και κάλυψε δρόμους και αυτοκίνητα.

Πηγή: Cyclades24 .gr

