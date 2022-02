Θεσσαλονίκη

Δολοφονία Άλκη: Συγκλονίζει το μήνυμα ΠΑΟΚτσή κολλητού του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο της δολοφονίας του 19χρονου ο καλύτερος φίλος του άφησε το μήνυμά του που συγκλονίζει.

«Δεν είμαι πια ΠΑΟΚ. τίποτα δεν σε φέρνει πίσω! Ο κολλητός σου…», έγραψε σε μήνυμα που άφησε στο σημείο της δολοφονίας του Άλκη ο κολλητός του.

Ο νεαρός άφησε το μήνυμά του πάνω σε κασκόλ, μαζί με ένα κερί με τη φωτογραφία του.

«Δεν είμαι πια ΠΑΟΚ. τίποτα δεν σε φέρνει πίσω! Ο κολλητός σου…. Αφήνουμε τα δάκρυα μας εδώ που άφησες το αίμα σου. Καλό ταξίδι αδερφέ μας», έγραψε.

Πηγή: voria.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Άλκη - Κούγιας: ευνοεί τον 23χρονο ο διαχωρισμός της δικογραφίας

Ουκρανία: Συναντήσεις Μακρόν με Πούτιν και Ζελένσκι

Χανιά: Παιδιά στο νοσοκομείο μετά από φωτιά σε διαμέρισμα (εικόνες)