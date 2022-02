Ηλεία

Πύργος - Ειδικό σχολείο: μαθήτρια τραυματίστηκε και δεν υπήρχε ασθενοφόρο

Το περιστατικό, βγάζει ξανά στην επιφάνεια την ανάγκη για ασθενοφόρα στην περιοχή.

Μία μαθήτρια του Ειδικού Γυμνασίου του Πύργου, είχε ένα περιστατικό επιληψίας την προηγούμενη Τετάρτη.

Πιο συγκεκριμένα, η μαθήτρια εκδήλωσε επιληπτικές κρίσεις κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί.

Αυτό, έφερε στο προσκήνιο και πάλι τα προβλήματα σχετικά με την έλλειψη ασθενοφόρων στην περιοχή, καθώς δεν υπήρχε κάποιο διαθέσιμο ασθενοφόρο να μεταφέρει το κορίτσι στο νοσοκομείο του Πύργου σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όπως αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί αλλά και ο Σύλλογος Γονεών, είναι επιτακτική ανάγκη η στελέχωση του σχολείου με ειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς οι μαθητές είναι απαραίτητο να έχουν άμεση πρόσβαση σε τέτοιου είδους φροντίδα.

