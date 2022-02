Ηράκλειο

Κρήτη: βιασμός ανήλικης από τον σύζυγο της αδελφής της

Το κορίτσι έκανε την καταγγελία αρχικώς σε δασκάλα του. Τι υποστηρίζει ο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα. Σε εξέλιξη άλλες δύο υποθέσεις στην Κρήτη για ασέλγεια σε ανήλικα.

Μία ακόμη υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανηλίκου έρχεται στο «φως», μετά από καταγγελία που έγινε στις Αρχές σε βάρος ενός Κρητικού, ο οποίος φέρεται να είχε βιάσει επανειλημμένα ένα ανήλικο κορίτσι από το ευρύτερο οικογενειακό του περιβάλλον. Ο φερόμενος δράστης οδηγήθηκε χθες στα Δικαστήρια και, αφού ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του σε βαθμό κακουργήματος, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε θα κρατείται. Ας σημειωθεί, πάντως, ότι ο ίδιος υποστηρίζει ότι είναι αθώος.

Δυστυχώς, η εν λόγω υπόθεση είναι μία από τις πολλές που φτάνουν στις δικαστικές αίθουσες του Ηρακλείου - και όχι μόνο - και οι οποίες σχετίζονται με ασελγείς πράξεις σε βάρος ανηλίκων. Για του λόγου το αληθές, στο πινάκιο για τη συνεδρίαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Ανατολικής Κρήτης της ερχόμενης Τετάρτης υπάρχουν συνολικά τρεις υποθέσεις που αφορούν σε κακουργηματικού τύπου πράξεις σε βάρος ανηλίκων.

Αξίζει να επισημανθεί ότι και στις τέσσερις επίμαχες υποθέσεις οι φερόμενοι ως θύτες προέρχονται είτε από το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, είτε από το ευρύτερο φιλικό-γειτονικό περιβάλλον του θύματος.

Το είπε στη δασκάλα της

Ο άνδρας ο οποίος οδηγήθηκε χθες στα Δικαστήρια είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία του βιασμού ανηλίκου. Η ανήλικη είχε εκμυστηρευτεί το προηγούμενο διάστημα σε δασκάλα της ότι είχε πέσει θύμα βιασμού από τον σύζυγο της αδερφής της. Τελικά ενημερώθηκαν οι Αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στις αρμόδιες Αρχές, η μικρή φέρεται να είχε πέσει θύμα βιασμού τού εξ αγχιστείας συγγενούς της, επανειλημμένως, από τα 8 της χρόνια. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η ανήλικη υποστηρίζει ότι ο καταγγελλόμενος είχε προβεί σε ολοκληρωμένη σεξουαλική πράξη μαζί της.

Τα προηγούμενα 24ωρα, η Αστυνομία φόρεσε χειροπέδες στον άνδρα σε βάρος του οποίου έγινε η καταγγελία. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε χθες στα Δικαστήρια Ηρακλείου και παρουσιάστηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Ο τελευταίος τού άσκησε ποινική δίωξη για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, σε βαθμό κακουργήματος. Κατόπιν, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε κι έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της ερχόμενης Τρίτης. Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Επισημαίνεται πάντως ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνείται πεισματικά τα όσα του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι είναι αθώος.

Εφετείο Ανατολικής Κρήτης - Δύο ακόμη δίκες για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων την Τετάρτη

Στο μεταξύ, για την ερχόμενη Τετάρτη έχει προσδιοριστεί η δίκη - σε δεύτερο βαθμό - ενός γιατρού, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ποινή κάθειρξης για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ενός ανήλικου αγοριού.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε γίνει τον Ιούνιο του 2019: Τότε, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου είχε κρίνει ένοχο τον γιατρό, επιβάλλοντάς του ποινή κάθειρξης 16 ετών. Ωστόσο, ο καταδικασθείς δεν είχε οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς η Έδρα είχε χορηγήσει αναστέλλουσα δύναμη στην έφεσή του. Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό την ερχόμενη Τετάρτη από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης (Ηράκλειο). Επισημαίνεται ότι ο κατηγορούμενος αρνείται πεισματικά τα όσα του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι είναι αθώος. Ο γιατρός φέρεται να ασελγούσε - επί σειρά ετών - σε βάρος του ανήλικου γιου της πρώην συζύγου του. Ο μικρός αποκάλυψε τα όσα φέρεται να βίωνε στα χέρια του κατηγορούμενου, αφότου εκείνος χώρισε με τη μητέρα του και αποχώρησε από την οικογενειακή εστία. Τον Ιούνιο του 2019, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ένοχο τον γιατρό για κακουργηματικές πράξεις, χωρίς να του χορηγήσει κανένα ελαφρυντικό. Επισημαίνεται ότι ο γιατρός είχε αρνηθεί τις κατηγορίες κάνοντας λόγο για σκευωρία σε βάρος του.

Η Έδρα του επέβαλε τελικά ποινή κάθειρξης 15 ετών για βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση. Επίσης του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 5 ετών για «αθέμιτη παρακολούθηση και αποτύπωση σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης άλλου, κατ’ εξακολούθηση». Τελικά του επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 16 ετών, κατά συγχώνευση. Ωστόσο, χορηγήθηκε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεσή του καταδικασθέντος υπό όρους. Ας σημειωθεί ότι ο γιατρός έχει καταδικαστεί και για πλημμέλημα αναφορικά με την επίμαχη υπόθεση, καθώς πριν από περίπου δύο χρόνια το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Ανατολικής Κρήτης τον έκρινε ένοχο για «αποπλάνηση παιδιού που συμπλήρωσε τα 14 έτη», επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 2,5 ετών.

Για την Τετάρτη έχει προσδιοριστεί και η δίκη - σε δεύτερο βαθμό - ενός ηλικιωμένου Κρητικού, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτόδικα για «κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκου που συμπλήρωσε τα 14 έτη της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση». Ο ηλικιωμένος φέρεται πριν από περίπου 10 χρόνια να είχε προβεί σε ασελγείς πράξεις σε βάρος ανήλικης κοπέλας. Και σε αυτήν την περίπτωση το θύμα προερχόταν από το ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον του κατηγορούμενου. Η εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό είχε διεξαχθεί πριν από περίπου πέντε χρόνια από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου, το οποίο είχε επιβάλει στον ηλικιωμένο συνολική ποινή κάθειρξης 10,5 ετών. Ωστόσο, αποφασίστηκε η έφεσή του να έχει αναστέλλουσα δύναμη υπό όρους. Έτσι, ο καταδικασθείς παραμένει εκτός φυλακής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Εξάλλου, πριν από περίπου 4,5 χρόνια, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου είχε καταδικάσει έναν ηλικιωμένο Κρητικό σε συνολική ποινή κάθειρξης 12 ετών για τις πράξεις της αποπλάνησης παιδιού που δε συμπλήρωσε τα 12 έτη και για βιασμό. Ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε προβεί, πριν από περίπου 9 χρόνια, σε ασελγείς πράξεις σε βάρος ενός ανήλικου κοριτσιού. Και σε αυτήν την περίπτωση ο καταδικασθείς δεν οδηγήθηκε στη φυλακή, καθώς χορηγήθηκε - υπό όρους - αναστέλλουσα δύναμη στην έφεσή του. Αξίζει να τονιστεί, πάντως, ότι και στην εν λόγω υπόθεση ο φερόμενος δράστης ανήκε στο γειτονικό-φιλικό περιβάλλον του θύματος. Η επίμαχη υπόθεση έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης την Τετάρτη.

