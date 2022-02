Ρεθύμνου

Κρήτη: Σύζυγος χτύπησε την γυναίκα του - Το παιδί τους κάλεσε την Αστυνομία

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Η καταγγελία της 31χρονης και η σωτήρια κίνηση του ανήλικου παιδιού τους.

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας βλέπει το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στην Κρήτη.

Στο Ρέθυμνο μία γυναίκα έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον μεθυσμένο σύζυγό της, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι τους, σπάζοντας την πόρτα.

Ο 35χρονος έπιασε από τον λαιμό την 31χρονη σύζυγό του προκαλώντας της εκχυμώσεις και εκδορές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα γλίτωσε τα χειρότερα χάρη στο ανήλικο παιδί τους, το οποίο ειδοποίησε την αστυνομία.

Η αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνδρα για ενδοοικογενειακή βία.

Το σοβαρό περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Ο 35χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να γίνει το δικαστήριο.

