Δολοφονία Άλκη - Σιμόπουλος: ο δράστης έχει συλληφθεί (βίντεο)

Τι αναφέρει ο συνήγορος του 23χρονου, διαλύοντας φήμες και εικασίες για τον νεαρό που δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Τι λέει για τον διαχωρισμό της υπόθεσης δολοφονίας από εκείνη του εντοπισμού “όπλων και πολεμοφοδίων” σε σύνδεσμο οπαδών.

Σε μια αποσαφήνιση που διαλύει αρκετά μυθεύματα, σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του άτυχου 19χρονου στην Θεσσαλονίκη, προχώρησε ο δικηγόρος Θεόδωρος Σιμόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Διαλύοντας τις εικασίες πως ο νεαρός που δεν έχει συλληφθεί, καθώς έχει διαφύγει στο εξωτερικό, είναι ο δράστης της δολοφονίας του άτυχου 19χρονου, ο συνήγορος 23χρονου κατηγορούμενου που συνελήφθη πρώτος από όλους, σημείωσε ότι «ο βασικός εμπλεκόμενος έχει την ευθύνη» και προσέθεσε ότι «το όπλο που χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση, είναι αυτό που βρήκαν οι αστυνομικοί στον τόπο του εγκλήματος».

«Αυτός που έφερε το όπλο με το οποία έγιναν τα χτυπήματα, είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες, σύμφωνα με τα αντικειμενικά ευρήματα. Είναι αρκετοί από τους κατηγορούμενους που λένε πως το συγκεκριμένο πρόσωπο κρατούσε το όπλο με το οποίο έγιναν τα χτυπήματα», υπογράμμισε ο δικηγόρος.

Σε ότι αφορά την σχέση του πελάτη του με την φονική επίθεση στον Άλκη, ο κ. Σιμόπουλος είπε πως ο 23χρονος ήταν στην περιοχή της επίθεσης, αλλά δεν είναι ο δολοφόνος, καθώς ήταν ο οδηγός ενός εκ των αυτοκινήτων διαφυγής της ομάδας των νεαρών από το σημείο της επίθεσης, που έχουν καταγραφεί και σε βίντεο.

«Βρισκόταν στην περιοχή, αλλά δεν πλησίασε στο σημείο της επίθεσης, δεν χτύπησε και δεν χρησιμοποίησε κανένα όπλο. Στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, κανείς εκ των επιβατών δεν έφερε όπλο», είπε ο συνήγορος του κατηγορούμενου, υποστηρίζοντας ακόμη πως «η αρχική εκτίμηση της Αστυνομίας είναι πως τα όπλα που βρέθηκαν πεταμένα, δεν σχετίζονται με την επίθεση».

Ο 23χρονος, σύμφωνα με τον συνήγορο του, «έδωσε αναλυτικότατη περιγραφή των γεγονότων, εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια όσα έγιναν και πλέον γίνεται αντιστοίχιση με τα άλλα στοιχεία της έρευνας»

Αναφορικά με τον διαχωρισμό της υπόθεσης της δολοφονικής επίθεσης από εκείνη των ευρημάτων σε συνδέσμους οπαδών, για την οποία ήδη καταδικάστηκε ο 23χρονος, κάτι το οποίο καυτηριάζει ο συνήγορος της οικογένειας του Άλκη, Αλέξης Κούγιας, ο κ. Σιμόπουλος είπε ότι «στην Θεσσαλονίκη έγιναν αστυνομικές επιχειρήσεις σε διάφορους συνδέσμους και πήγαν στον Εισαγγελέα οι υπεύθυνοι των συδνέσμων και του ΠΑΟΚ και του Άρη. Έγιναν επιχειρήσεις και στην Αθήνα».

