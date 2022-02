Μαγνησία

Βόλος: Απείλησε με όπλο την πρώην σύζυγό του σε καφετέρεια

Ο 39χρονος δράστης συνελήφθη για παράνομη οπλοχρησία, εξύβριση και απειλή.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε καφετέρεια στον Αλμυρό Βόλου.

Πιο συγκεκριμένα, ένας 39χρονος, τα ξημερώματα της Τρίτης "μπούκαρε" με όπλο στην καφετέρεια που εργαζόταν η 36χρονη πρώην σύζυγός του.

Αφού την εξύβρισε και την απείλησε με τη χρήση όπλου, επιβιβάστηκε σε όχημα που οδηγούσε 55χρονος φίλος του και τράπηκε σε φυγή.

Σήμερα, συνελήφθη από τις Αρχές για παράνομη οπλοχρησία, εξύβριση και απειλή ο άνδρας και για οπλοκατοχή ο 55χρονος φίλος του.

Σε έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί και στο σπίτι του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, βρέθηκε το όπλο, που είναι ένα πιστόλι κρότου, που μοιάζει με πραγματικό.

