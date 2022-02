Αχαΐα

Άγιος Χαράλαμπος: κλεμμένη λειψανοθήκη βρέθηκε την ώρα του Εσπερινού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η λειψανοθήκη, με απότμημα του λειψάνου του Αγίου, παραδόθηκε στον Μητροπολίτη, ο οποίος από σύμπτωση λειτουργούσε στον εν λόγω ναό.

Στον Ναό του Αγίου Χαραλάμπους στα Τσουκαλέικα, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη ο αρχιερατικός Εσπερινός, παραμονή της γιορτής του Αγίου Χαραλάμπους, ένα τηλεφώνημα στον εφημέριο του ναού, από αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών, ανέφερε πως εντόπισαν και συνέλαβαν έναν άνδρα.

Ο άνδρας φέρεται να ευθύνεται για την κλοπή της λειψανοθήκης με το απότμημα του λειψάνου.

Η κλοπή έγινε πριν λίγες ημέρες .

Η λειψανοθήκη παραδόθηκε την ώρα που ο εσπερινός ήταν σε εξέλιξη και ακολούθησε η περιφορά της εντός του ναού, ενώπιον των συγκινημένων πιστών.

«Είχα ένα προαίσθημα για να έρθω απόψε εδώ να λειτουργήσω», είπε με τρεμάμενη φωνή ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, ο οποίος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει θερμά τους αστυνομικούς για τις έρευνές τους.





Πηγή: skaipatras.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Χάπια: Ομάδα Εξυπηρέτησης για τους ασθενείς

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 176 σημεία

Πυρηνική σύντηξη: ρεκόρ παραγωγής ενέργειας στην Οξφόρδη