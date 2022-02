Εύβοια

Χαλκίδα: Δέχτηκε σεξουαλική επίθεση ενώ έμπαινε σπίτι της

Τον τρόμο έζησε μια 42χρονη στην Χαλκίδα την περασμένη Δευτέρα (07.02.2022) όταν έμπαινε στο σπίτι της.

Γύρω στις 9 ενώ ξεκλείδωνε την πόρτα της πολυκατοικίας της ένας άντρας την πλησίασε και της έκλεισε το στόμα με το χέρι.

Την αγκάλιασε και άρχισε να την θωπεύει. Η γυναίκα άρχισε να φωνάζει και ο άνδρας τράπηκε σε φυγή.

Η 42χρονη έκανε καταγγελία και κατέθεσε μήνυση.

πηγή: eviatopblog.gr

