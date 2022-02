Ηράκλειο

Ηράκλειο: Ζευγάρι κατέληξε στο... τμήμα μετά από καβγά στον δρόμο

Άγριος καβγάς μεταξύ του ζευγαριού, το οποίο κατέληξε στο Αστυνομικό Τμήμα.



Άγριος καβγάς προκλήθηκε μεταξύ ζευγαριού στη μέση του δρόμου.

Το περιστατικό συνέβη περί τις 12:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου στο κέντρο του Ηρακλείου όταν ο άνδρας ηλικίας 41 ετών χειροδίκησε ενάντια στην 58χρονη σύζυγό του.

Η γυναίκα ανταπέδωσε το χτύπημα που είχε υποστεί στο πρόσωπο προς τον σύζυγό της και εκείνος ξέσπασε σε εξύβριση εναντίον της.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία η οποία έσπευσε στο κέντρο της πόλης. Αστυνομικοί του Α’ Αστυνομικού τμήματος Ηρακλείου επιλήφθηκαν της υπόθεσης μεταφέροντας το ζευγάρι στο τμήμα όπου αλληλομηνύθηκαν και συνέχισαν την εξύβριση μεταξύ τους.

Πλέον βρίσκονται υπό κράτηση στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου.

