Ηράκλειο

Ηράκλειο: Σύλληψη πατέρα που δεν έστελνε το παιδί του σχολείο για δυο χρόνια

Για την υπόθεση ορίστηκε δικάσιμος.

Στη σύλληψη ενός άνδρα που δεν επέτρεπε στο παιδί του να πάει στο σχολείο, προχώρησαν, την Πέμπτη, οι αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, πρόκειται για λιμενικό που υπηρετεί στο νομό Ηρακλείου, ο οποίος εδώ και δύο χρόνια κρατούσε τον γιο του, μαθητή δημοτικού, μακριά από το σχολείο και συγκεκριμένα από τις 11 Μαρτίου του 2020 έως σήμερα..

O άνδρας παρουσιάστηκε αυτοβούλως και συνελήφθη χθες, μετά από παραγγελία του εισαγγελέα από τις 4 Φεβρουαρίου.

Ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος με εντολή στρατιωτικού εισαγγελέα, ενώ για την υπόθεση ορίστηκε δικάσιμος.