Αχαΐα

Θάνατος τριών αδελφών – Μαστοράκου: να θωρακίσουμε την οικογένεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών στον ΑΝΤ1 για το θάνατο των τριών παιδιών.

Ως «άλυτο μυστήριο» χαρακτήρισε τους θανάτους των τριών αδελφών στην Πάτρα η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της πόλης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη.

Η Άννα Μαστοράκου σημειώνοντας πως η ιατρική κοινότητα είναι «συγκλονισμένη», τονίζοντας πως, είναι «στη διάθεση της Δικαιοσύνης».

Η γιατρός απαντώντας σε σχετική ερώτηση, εκτίμησε πως «σίγουρα υπάρχει κάτι εξαιρετικά σπάνιο» ιατρικά, ενώ ερωτηθείσα αν θα υπάρξουν κάποια πρώτα συμπεράσματα από το θάνατο του τρίτου παιδιού, της Τζωρτζίνας, απάντησε θετικά.

«Από την ιστολογική περιμένουμε απάντηση για κάποια ένδειξη σπάνιας νόσου», είπε σχετικά.

Σχετικά με τις έρευνες είπε πως, «θα κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι γιατροί από την Αθήνα και την Πάτρα».

Απηύθυνε, τέλος, έκκληση προς όλα τα ΜΜΕ, λέγοντας πως «είναι ώρα να ησυχάσουμε όλοι, να αφήσουμε γιατρούς και δικαστές να δουλέψουν και να θωρακίσουμε την οικογένεια που περνά πολύ δύσκολα».





Ειδήσεις σήμερα:

Κυψέλη: Φρίκη για το τσιμέντωμα του 7χρονου - Σε εργαλειοθήκη τα οστά του (εικόνες)

Άρης: Πέθανε ο Θοδωρής Καρυπίδης, πρόεδρος της ΠΑΕ

Κορονοϊός: Οι μακροπρόθεσμες καρδιαγγειακές επιπλοκές που προκαλεί